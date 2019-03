Deutschland soll spätestens 2038 keine Kohle mehr zur Stromerzeugung verbrennen. Nach dem Vorschlag der Kohlekommission bereitet sich auch die EnBW auf den Ausstieg vor.

Die Kommission des Bundes hat ein klares zeitliches Szenario festgelegt. Demnach könnte der Kohleausstieg im Jahr 2038, vielleicht schon 2035 abgeschlossen sein. Die abschließende politische Entscheidung steht allerdings noch aus.

Die EnBW begrüßt die Empfehlung

Insbesondere für die Vorgehensweise der Kommission gibt es Zustimmung von der EnBW. Die Empfehlung umfasst nicht nur die Stilllegung von Kohlekraftwerken, sondern die Kommission beschreibt ein Gesamtkonzept für einen umfassenden Strukturwandel in der Energieerzeugung und damit auch die Alternativen für die Verbrennung von Braun- und Steinkohle.

"Uns gibt das Planungssicherheit. Hier werden auch in Zukunft Investitionen notwendig. Zum Beispiel in Gas, und dafür brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen." Hans-Josef Zimmer, Technik-Vorstand der EnBW

Standort für Standort wird geprüft

Derzeit hat die EnBW sieben Kohlekraftwerke im laufenden Betrieb. Fünf davon befinden sich in Baden-Württemberg. Dazu kommt das Braunkohlekraftwerk in Lippendorf bei Leipzig und das Kraftwerk Rostock, an dem die EnBW mehrheitlich beteiligt ist. Mehrere andere gelten als sogenannte "Netzreserve", die zugeschaltet werden können, wenn dringender Bedarf besteht.

Man prüfe derzeit jeden Standort darauf, wann eine Abschaltung sinnvoll erscheint, so Hans-Josef Zimmer, der im EnBW-Vorstand zuständig für die Kraftwerke ist. Das im Jahr 2014 in Betrieb gegangene hochmoderne Rheinhafendampfkraftwerk RDK 8 in Karlsruhe dürfte demnach am längsten laufen, möglicherweise sogar bis 2038. Das benachbarte, ebenfalls mit Steinkohle betriebene RDK 7 aus dem Jahr 1985, könnte schon in den 20er Jahren abgeschaltet werden.

Die Reportage von Mathias Zurawski aus dem Karlsruher Kohlekraftwerk:

Dauer 02:51 min Die EnBW plant den Kohleausstieg Die EnBW plant den Kohleausstieg

Versorgungssicherheit muss erhalten bleiben

Dabei bedeutet der Ausstieg aus der Kohle in den meisten Fällen den Umstieg auf die Stromerzeugung mit Gas. Denn für die Versorgungssicherheit seien sogenannte "disponible Energien" notwendig, so die EnBW. Dabei handelt es sich um Anlagen, die dann zuverlässig Strom erzeugen, wenn er dringend benötigt wird, und zwar unabhängig von den Wetterbedingungen. Der Hitzesommer 2018 mit wenig Wind habe das besonders deutlich gemacht, so Technik-Vorstand Hans-Josef Zimmer.

Bei der Prüfung der Standorte im Bezug auf einen möglichen Kohleausstieg sei die EnBW relativ weit. Sie wartet nun auf weitere Informationen und Vorschläge der Kohlekommission. Die EnBW erhebt bislang nicht wie der Konkurrent RWE Entschädigungsforderungen im Zusammenhang mit der Abschaltung von Kohlekraftwerken.