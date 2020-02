Die Zahl der Drogentoten ist im Landkreis Karlsruhe sowie im Enzkreis deutlich gestiegen. Das zeigt die Drogenbilanz 2019, die das Land Baden-Württemberg am Mittwoch vorgestellt hat.

Acht Menschen kamen im vergangenen Jahr im Kreis Karlsruhe durch den Konsum illegaler Drogen ums Leben. Im Jahr davor war es nur einer. Im Enzkreis waren vier Drogentote zu beklagen – im Vorjahr kein einziger. Damit liegen die beiden Kreise im Landestrend.

Rückgang in Pforzheim und Stadt Karlsruhe

Insgesamt zeigt sich in der Region jedoch ein uneinheitliches Bild. In der Stadt Karlsruhe, in Pforzheim sowie in Rastatt gingen die Zahlen – ohnehin schon im niedrigen einstelligen Bereich – noch weiter zurück.

Zahl der Drogentoten stieg 2019 landesweit

In ganz Baden-Württemberg ist die Zahl der Drogentoten nach einem historischen Tiefstand von 121 auf 145 im vergangenen Jahr angestiegen. Im langjährigen Vergleich, so das baden-württembergische Innenministerium, setze sich die positive Entwicklung aber auch landesweit fort.