Die IKEA-Filiale in Karlsruhe soll am 9. Juli eröffnet werden. Die Bauarbeiten für das 100-Millionen-Euro-Projekt kommen gut voran, wie das Unternehmen bei einer Baustellenführung bekannt gab.

Technik wie Licht oder Heizung ist nach IKEA-Angaben bereits installiert und funktioniert, jetzt geht es an die Feinarbeit. Aktuell wird der Restaurantbereich eingerichtet. Außerdem werden in den nächsten Wochen die Räume gebaut, in denen später die Möbel präsentiert werden.

Möbelhaus in Innenstadtlage

Die Karlsruher Filiale ist eines der wenigen innerstädtischen IKEA-Einrichtungshäuser in Deutschland. Die meisten anderen Niederlassungen des schwedischen Möbelriesen stehen "auf der grünen Wiese" außerhalb von Städten.

Anders als in anderen IKEA-Möbelhäusern werden in Karlsruhe Möbelausstellung, Markt und Restaurant auf einem Stockwerk zu finden sein. Lediglich die Lagerhalle und die Kassen bleiben im Erdgeschoss. Auf dem Dach wird ein dreistöckiges Parkdeck gesetzt, welches von der Fassade verborgen bleibt. Dort soll dann auch die Warenabholung stattfindet.

Bauarbeiten an der Durlacher Alle

IKEA investiert in den Karlsruhe Standort rund 100 Millionen Euro und rechnet wegen der Innenstadtlage mit bis zu 30 Prozent Besucher, die mit der Straßenbahn anreisen. Die IKEA-Filiale in Karlsruhe wird seit September 2018 gebaut.

Neben den Arbeiten im IKEA-Gebäude selbst, wird auch entlang der Durlacher-Allee weiter gebaut. Im März startet dort die nächste Bauphase, in der die Rad- und Gehwege entstehen sollen. Im April muss die Straße dann sogar zeitweise voll gesperrt werden.