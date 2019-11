Staraufgebot im Nordschwarzwald: Nach sechs Jahren wurde der Bambi am Donnerstag zum ersten Mal nicht in Berlin, sondern in Baden-Baden verliehen. Das sind die Preisträger.

"Wetten dass...?"-Erfinder Frank Elstner erhielt als erster Preisträger des Abends den "Bambi fürs Lebenswerk".

Frank Elstner erhält den Bambi für sein Lebenswerk. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

"Ich habe dich als Kind schon immer im TV bewundert", würdigte Moderator Kai Pflaume die in Baden-Baden und Rastatt aufgewachsene TV-Legende. Entertainer Thomas Gottschalk, der Elstner bei der 71. Bambi-Verleihung am Donnerstagabend die Trophäe überreichte, sagte: "Als Mensch wirst du immer mein Vorbild bleiben. Du bist ein toller Typ." "Ich bin platt", sagte Elstner, der in Baden-Baden lebt.

Die Preisträger des 71. Bambis im Überblick Lebenswerk: Frank Elstner

Frank Elstner Legende: Simply Red

Simply Red Charity: Königin Mathilde von Belgien

Königin Mathilde von Belgien Ehrenpreis der Jury: Uschi Glas, Gaby Dohm und Michaela May

Uschi Glas, Gaby Dohm und Michaela May Stille Helden: Andrea Riedmann und Anette Hrdlitschka für ihren Verein "Kleine Helden"

Andrea Riedmann und Anette Hrdlitschka für ihren Verein "Kleine Helden" Mut: Nadia Murad

Nadia Murad Musik National: Sarah Connor

Sarah Connor Sport: Leichtathlet Niklas Kaul und Schwimmer Florian Wellbrock

Leichtathlet Niklas Kaul und Schwimmer Florian Wellbrock Schauspiel International: Naomi Watts

Naomi Watts Schauspielerin National: Luise Heyer

Luise Heyer Schauspieler National: Bjarne Mädel

Bjarne Mädel Film National: "Das perfekte Geheimnis"

"Das perfekte Geheimnis" Shootingstar: Shirin David

Shirin David Publikums-Bambi: Max Giesinger

Max Giesinger Unsere Erde: Willie Smits

Willie Smits Unsere Zukunft: 72-Stunden-Aktion

72-Stunden-Aktion Commedy: Chris Tall

Luise Heyer gewinnt in der Kategorie "Schauspielerin National"

In der Kategorie "Schauspielerin National" ging der Bambi an Luise Heyer. Sie überzeugte die Jury mit ihrer schauspielerischen Leistung in "Der Junge muss an die frische Luft" und "Das schönste Paar".

Die Komödie "Das perfekte Geheimnis" wurde zudem als bester nationaler Film ausgezeichnet worden. Filmproduzentin Lena Schömann und die Schauspieler Florian David Fitz, Jessica Schwarz, Elyas M'Barek und Jella Haase nahmen den Preis auf der Bühne im Festspielhaus in Baden-Baden entgegen.

Jesidin bekommt Bami für außerordentlichen Mut

Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad ist mit einem Bambi in der Kategorie "Mut" ausgezeichnet worden. Die Jesidin hat Versklavung und sexuellen Missbrauch durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) überlebt.

Bei ihrer Dankesrede sagte Murad, sie habe in den vergangenen Jahren einige Preise bekommen - "der größte Preis wäre aber, dass der IS endlich besiegt und vor Gericht gestellt würde". Jesiden hätten auch heute noch keine Chance, nach Hause zurückzukehren und in Würde zu leben, so Murad weiter. Ihr Laudator, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), würdigte Murad als "Kämpferin". Seine Rede sehen Sie im Video.

Bambi-Verleihung erstmals in Baden-Baden

Als Kulisse der diesjährigen Bambi-Verleihung diente das Baden-Badener Festspielhaus. Vor dem Opernhaus der Kurstadt ist ein 240 Meter langer roter Teppich ausgelegt. Stars wie Ex-Fußballer Paul Breitner, Sänger Thomas Anders und Schauspielerin Nastassja Kinski liefen vor der Gala darüber und ließen sich von den Fans bejubeln.

Prominente wie Schauspielerin Barbara Becker oder Bundestrainer Joachim Löw wurden von Fans begeistert begrüßt. Auch der mittlerweile in Baden-Baden beheimatete Thomas Gottschalk war bei der Verleihung der Medienpreise anwesend.

Königlicher und sportlicher Besuch im Schwarzwald

Neben prominenten Schauspielern und Musikern war auch die belgische Königin Mathilde in Baden-Baden zu Gast. Sie wurde mit dem Wohltätigkeits-Bambi für ihr weltweites Engagement für Kinder und gegen Cybermobbing ausgezeichnet.

Leichtathlet Niklas Kaul, Zehnkampfweltmeister von Doha, hat den Sport-Bambi bekommen. Insgesamt wurden bei der Verleihung 21 Bambis in 17 Kategorien vergeben.

Charity-Party "Tribute to Bambi"

Schon am Mittwochabend gab es eine Charity-Party mit viel Prominenz und einem blauen Teppich - "Tribute to Bambi":