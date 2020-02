In Baden-Baden werden weitere Stolpersteine verlegt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird der Künstler Gunter Demnig am 4. März 16 weitere Stolpersteine im Stadtgebiet verlegen. Seit den 1990er Jahren erinnern die Gedenksteine an die Opfer der Nazidiktatur. Begleitet wird die Aktion von Konfirmanden der Evangelischen Stadtkirche. Sie stellen bei der diesjährigen Aktion an fünf Stationen die Biografien der Opfer vor.