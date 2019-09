Die Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook betrifft auch Reisenden am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. 25 Touristen, die eine Pauschalreise über das Tochterunternehmen Neckermann gebucht hatten, durften am Montag nicht in Flugzeugen der Fluggesellschaft TUI mitfliegen, berichtete Flughafen-Geschäftsführer Manfred Jung. Grund sei, dass die Unterbringung der Touristen am Zielort nicht sichergestellt sei. Die Hotels hätten nach der Pleite Angst um ihr Geld.