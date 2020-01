Nach dem Tod eines 16-jährigen Mädchens bei einem Verkehrsunfall in Baden-Baden untersucht die Polizei mit einem Gutachter den Unfallhergang. Die 16-Jährige war Beifahrerin in einem Kleinwagen, der von einem 18-Jährigen gesteuert wurde. In einer Rechtskurve geriet der Wagen am Freitagnachmittag auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Geländewagen zusammen. Dabei starb das Mädchen. Der 18-Jährige und zwei Insassen des anderen Autos wurden leichter verletzt.