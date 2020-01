per Mail teilen

Die Stadtwerke Baden-Baden haben am Dienstag einen neuen vollelektrischen Linienbus offiziell in Betrieb genommen. Es ist der erste E-Bus im Bereich des Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) der im Linienverkehr eingesetzt wird. Der in Italien produzierte Bus wird zunächst auf einer Innenstadt-Linie zum Einsatz kommen. Er hat eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern. Das Fahrzeug kostet rund eine halbe Million Euro.