Das Theater Baden-Baden behält seine Intendantin Nicola May. Wie die Stadt meldete, wurde der Vertrag mit May bis 2026 verlängert. Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte die qualitativ hochstehende und immer wieder überraschende Arbeit der Intendantin, die seit Jahren zum Profil Baden-Badens als Kulturstadt beitrage. Nicola May wird dennoch in der Spielzeit 2020/2021 für ein Sabbatjahr aussetzen und in dieser Zeit von Chefdramaturgin Kekke Schmidt vertreten werden.