per Mail teilen

Das Corona-Virus hat auch Auswirkungen auf Gastgewerbe und Tourismus in der Region. Fast alle Betriebe sind laut Deutschem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA von Stornierungen betroffen.

Der baden-württembergische DEHOGA-Sprecher Daniel Ohl macht sich große Sorgen vor allem um mittelständische Betriebe. Die Absagen größerer Buchungen führten in Hotels und Gaststätten zu finanziellen Einbußen. Genau beziffern kann Ohl den Schaden derzeit noch nicht. In Baden-Baden und Karlsruhe wurden bereits mehrere Kongresse und Messen, wie beispielsweise die IT-Trans, abgesagt. Neue Buchungen in allen Branchen bleiben wegen der derzeit noch unklaren Situation aus. Viele Gaststätten befürchten einen Umsatz-Rückgang. Auch Individualtouristen verreisen offenbar deutlich weniger.