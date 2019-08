Auf der A5 bei Rastatt in Richtung Norden hat es am frühen Samstagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn war deshalb bis kurz nach 10 Uhr in Richtung Norden gesperrt.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines Pkw mit französischer Zulassung kurz vor 6 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam ins Schleudern und prallte gegen ein Brückengeländer. Noch an der Unfallstelle gestorben Der Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Vier nachfolgende Fahrzeuge fuhren über Fahrzeugteile des Unfallautos. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei etwa 30.000 Euro. Die A5 war in Richtung Norden bis zum Ende der Aufräumarbeiten kurz nach 10 Uhr voll gesperrt.