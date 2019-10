In Ettlingen hat sich ein Lastwagen am Mittwochabend in der Altstadt festgefahren. Laut Polizei war der 40-Tonner in der Fußgängerzone unterwegs, beschädigte dort unter anderem einen Baum und blieb schließlich in einer engen Kurve stecken. Ein Bergungsunternehmen zog den Lkw Stück für Stück aus seiner misslichen Lage. Nach etwa mehr als drei Stunden konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. mehr...