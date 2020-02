"Charleston und Gleichschritt" im Stadtmuseum

Man spricht gerne von den „Goldenen Zwanzigern“. Damit meint man jene Epoche, die vor hundert Jahren Kunst, Musik und Mode bestimmt hat. Dazu kamen Wirtschaftskrisen und politische Straßenschlachten. Die Weimarer Republik führte damals direkt in den Nationalsozialismus. „Charleston und Gleichschritt“ heißt eine Ausstellung, die heute Abend im Karlsruher Prinz-Max-Palais eröffnet wird. Sie zeigt Karlsruhe in der Zeit der Weimarer Republik. Mathias Zurawski hat die Ausstellung schon am Nachmittag gesehen: