Auf dem Gelände der Galopprennbahn in Iffezheim hat am Freitag das Sales & Racing-Festival begonnen. Den Auftakt bildete die große Herbstauktion, die Rennen finden am Wochenende statt.

Das Festival hat am Freitag mit der Herbstauktion begonnen, die am Samstag fortgesetzt wird. 450 Pferde werden in diesem Jahr von der Baden-Badener Auktionsgesellschaft in Iffezheim zum Verkauf angeboten. 17 Galopprennen geplant Am Samstag und Sonntag stehen dann insgesamt 17 Galopprennen mit einer Gesamtdotierung von fast einer halben Million Euro auf dem Programm. Wichtigste Rennen an diesem Wochenende sind das Ferdinand-Leisten Memorial für zweijährige Pferde, sowie der Preis der Winterkönigin für zweijährige Stuten. Das Sales & Racing-Festival wird von einem umfangreichen Programm für die ganze Familie begleitet. Die Galopprennen in Iffezheim gibt es bereits seit 160 Jahren. Die größte Veranstaltung ist die Große Woche Ende August.