Auf der Karlsruher Kombilösung werden ab dem Wochenende die Bauarbeiten für zwei Wochen eingestellt. Das Großprojekt macht Weihnachtsferien.

Nur das Personal, das die Baustellen überwacht, bleibt über die Feiertage vor Ort. Alle anderen haben von Weihnachten bis zum 6. Januar frei.

Bauarbeiten sind im Zeitplan

Alle Arbeiten sind eingestellt, so wenig Betrieb ist auf der Karlsruher Großbaustelle nur einmal im Jahr. Im vergangenen Jahr sind laut Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (KASIG) die Arbeiten gut vorangekommen. Der wichtigste Baufortschritt war die Fertigstellung des Abschnitts des Autotunnels Kriegsstraße, der direkt unter dem Mendelssohnplatz liegt. Dadurch konnte die Kreuzung, die monatelang für den Bahnverkehr gesperrt war, wieder freigegeben werden.

Jürgen Essig war auf der Großbaustelle:

Dauer 3:05 min Die Kombilösung zum Jahreswechsel Die Kombilösung zum Jahreswechsel

Erste Bereiche "endgültig" fertiggestellt

Begonnen wurde mit einer Bauphase, die schon auf das Ende des Umbaus der Kriegsstraße hinweist: die Arbeiten an der endgültigen Oberfläche. In diesem Jahr entstanden im Bereich der Kreuzung am Mendelssohnplatz sowie östlich davon in der Ludwig-Erhard-Allee bereits die Straßenfahrbahnen im Endzustand. Ebenfalls "endgültig“ liegt bereits das Gleisviereck mit den Abzweigungen im Mendelssohnplatz.

Die Verkleidung der Haltestelle unter dem Durlacher Tor Pressestelle KASIG - Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH

Gleise unter der Kaiserstraße sind verlegt

Auch der Bahntunnel unter der Kaiserstraße mit dem Abzweig am Marktplatz in die Ettlinger Straße hat in diesem Jahr wichtige Fortschritte gemacht. Die Gleise sind komplett eingebaut worden zwischen Marktplatz und Durlacher Tor, zwischen Marktplatz und Mühlburger Tor sowie zwischen Marktplatz und Augartenstraße im Süden. Und: Die Verkleidung der Haltestellen mit den hellen Betonwerksteinen ist abgeschlossen. Im kommenden Jahr werden die oberen Wandbereiche und die Deckenverkleidung komplettiert.