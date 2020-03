Apotheker stellt Desinfektionsmittel selbst her

Wegen der steigenden Zahl der Corona-Fälle sind die gelagerten Desinfektionsmittel so knapp geworden, dass sie jetzt auch in den Apotheken hergestellt werden dürfen. Dafür brauchen die Apotheken allerdings die benötigten Zutaten. In Karlsruhe gibt es eine Apotheke, die selbst Desinfektionsmittel herstellt.