Nach den Tuberkulose-Erkrankungen an zwei Schulen in Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) hat sich die Zahl der angesteckten Schüler verdoppelt. Mittlerweile sind 109 Schüler und Lehrer einer Gemeinschaftsschule betroffen.

Die meisten der infizierten Schüler kommen aus demselben Jahrgang, also Klassenstufe 8. Aber auch in anderen Klassenstufen gab es Ansteckungen. Das hat eine erweiterte Untersuchung des Gesundheitsamtes ergeben. Die Untersuchung an der Grundschule steht noch aus.

Betroffene Schüler werden weiter untersucht

Alle betroffenen Schüler werden kontaktiert und geröntgt. Damit soll überprüft werden, ob sie auch an Tuberkulose erkrankt sind.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit nach der Ansteckung ausbricht, liegt nach Angaben des Gesundheitsamtes bei Kindern bei 15 Prozent. Bislang gibt es vier Erkrankte. Vor drei Wochen ist der Tuberkulose-Fall in Bad Schönborn erstmals aufgetreten.