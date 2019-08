Die Sommererlebnis-Tour aus dem SWR Studio Karlsruhe ist bis 30. August in der Region zwischen Nordschwarzwald und Rheinebene unterwegs. Hier Eindrücke von den Stationen.

Das Sommererlebnis zum Miterleben im Live-Blog:

Vom 19. August bis 30. August 2019 ist das SWR4 Sommererlebnis wieder in Baden unterwegs. Von Montag bis Freitag präsentieren sich Städte und Gemeinden jeweils einen Tag lang von ihrer besten Seite. Sie zeigen den Besuchern vor Ort, warum es gerade bei ihnen so schön und lebenswert ist.

Radio zum Anfassen und gemeinsam feiern

Im Radio zu hören ist das Sommererlebnis täglich von Montag bis Freitag in den aktuellen Sendungen zwischen 12:30 bis 13 Uhr und 16 bis 17 Uhr. Vor Ort ist der Treffpunkt um 12 Uhr, danach geht es auf die geführten Rundgänge durch den Ort. Radio zum Anfassen und Miterleben gibt es ab 15 Uhr am jeweiligen Veranstaltungsplatz. Gemeinsam mit Vereinen, Gruppen und aktiven Bürgerinnen und Bürgern gibt es bis 18 Uhr ein gemütliches Sommerfest für Einheimische und Gäste aus der Region. Darin eingebettet ist von 16 - 17 Uhr die Livesendung aus dem jeweiligen Sommererlebnis- Ort. Auch die Badischen Neuesten Nachrichten berichten täglich in ihren Ausgaben über das SWR4 Sommererlebnis.

Wer ist vor Ort?

SWR-Moderatorinnen und Moderatoren aus dem Studio Karlsruhe mit interessanten Gästen. Dabei sein und gewinnen. Beim Ortsrätsel gibt es attraktive Preise, die die Städte und Gemeinden zur Verfügung stellen. Was müssen Sie tun? Einfach kommen und einen interessanten Tag erleben! Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos und findet auf eigene Gefahr statt, Barrierefreiheit ist nur bedingt gegeben. Bitte melden Sie sich dazu unbedingt an unserem Infostand an!

Hier die Tourdaten zum SWR4 Sommererlebnis 2019:

Montag, 19.08. Östringen-Odenheim, Rathausplatz

Dienstag, 20.08. Bruchsal, Golfclub

Mittwoch, 21.08. Ettlingen-Schluttenbach, Rathaus

Donnerstag, 22.08. Bad Wildbad, Trinkhallenplatz

Freitag, 23.08. Karlsruhe-Hagsfeld, Feuerwehr Hagsfeld

Montag, 26.08. Karlsdorf-Neuthard, Rathaus Neuthard

Dienstag, 27.08. Remchingen-Singen, Kulturhalle Wilferdingen

Mittwoch, 28.08. Bretten-Rinklingen, Grillhütte Rinklingen

Donnerstag, 29.08. Iffezheim, Galopprennbahn Baden-Baden Iffezheim

Freitag, 30.08. Bad Schönborn-Langenbrücken, Kurpark Sigel

Programmflyer Sommererlebnis 2019