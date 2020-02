per Mail teilen

Im vergangenen Jahr gab es insgesamt weniger Staus auf baden-württembergischen Autobahnen, allerdings stieg deren Dauer. Im Vergleich der Bundesländer landete Baden-Württemberg im Spitzenfeld.

Baden-Württemberg gehört wegen der A5 und der A8 zu den staureichsten Bundesländern. Die A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart liegt bundesweit auf Platz drei der am schlimmsten betroffenen Autobahnstrecken. Hier wurden 2019 fast 11.000 Staus gemeldet und das auf einer Länge von nur 66 Kilometern. Auf Platz fünf liegt die A5 zwischen Heidelberg und Karlsruhe.

Viel Stau auf A8 zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad

Bei den kurzen Abschnitten, die jeweils zwischen zwei Ausfahrten liegen, gab es auf der A8-Strecke zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Ausfahrt Karlsbad die meisten Staus in Baden-Württemberg. 1.792 Mal wurde hier ein Stau gemeldet. Im Vorjahr waren es nur 1.043 Staus. Grund für den Zuwachs war unter anderem die achtmonatige Baustelle in diesem Bereich.

Baden-Württemberg bundesweit auf Platz drei

Deutschlandweit betrachtet liegt Baden-Württemberg im "Negativ-Ranking" der Bundesländer auf dem dritten Platz. Die meisten Behinderungen, nämlich 36 Prozent aller Staus, gab es weiterhin in Nordrhein-Westfalen. Auf Platz 2 landete Bayern mit 18 Prozent, Baden-Württemberg kommt auf 11 Prozent. Somit kamen rund zwei Drittel aller Staumeldungen aus diesen drei Bundesländern.

Anzahl nahm ab, Dauer nahm zu

Insgesamt nahm die Anzahl der Staus in Baden-Württemberg ab. Allerdings stieg deren Dauer. 2019 waren es landesweit mehr als 76.000 Staus mit insgesamt 70.000 Stunden. Im Vorjahr waren es 81.000 Staus mit rund 61.000 Stunden.

Hauptgrund für die vielen Staus sind laut ADAC die Autobahnbaustellen. Im vergangenen Jahr gab es allein in Baden-Württemberg bis zu 56 Baustellen gleichzeitig. Auch dieses Jahr wird viel gebaut. Laut ADAC ist hier ein gutes Baustellenmanagement wichtig, damit weniger Unfälle in engen Fahrspuren oder am Stauende passieren.

