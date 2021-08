per Mail teilen

Bei einem Unfall im Karlsruher Rheinhafen ist Dienstagvormittag eine größere Menge Diesel ausgelaufen. Wohl wegen erhöhter Geschwindigkeit verlor ein 23-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug in der Südbeckenstraße und prallte gegen einen geparkten Lkw. Dabei wurden er und sein Beifahrer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. An dem Lastwagen wurde der Tank aufgerissen, weswegen 900 Liter Diesel in die Kanalisation liefen. Die Feuerwehr musste deswegen zu einem stundenlangen Einsatz anrücken.