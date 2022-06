Am Pfingstwochenende waren Stadt- und S-Bahnen in der Region deutlich voller als sonst. Trotzdem sei die Situation gut zu händeln gewesen, teilt der Karlsruher Verkehrsverbund mit.

Das 9-Euro-Ticket und das Pfingstwochenende haben in der Region für deutlich vollere Züge und Bahnen gesorgt. Die Situation sei trotzdem unter Kontrolle gewesen, so eine Sprecherin des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV). In der Karlsruher Innenstadt haben viel mehr Fahrgäste als sonst die Bahnen genutzt. Auch die beliebten Ausflugsstrecken ins Murgtal, in den Kraichgau oder ins Albtal waren gut ausgelastet.

Viele Menschen am Karlsruher Hauptbahnhof

Durch das 9-Euro-Ticket auf den Geschmack gekommen?

Laut KVV seien am Wochenende viele Menschen unterwegs gewesen, die sonst wohl weniger den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das habe man deutlich am erhöhten Informationsbedürfnis der Menschen an den Ticketschaltern bemerkt. "Wir hoffen, dass es sich nicht um einen kurzfristigen Effekt handelt, sondern die Menschen langfristig auf den Nahverkehr umsteigen", sagte eine Sprecherin.

"Bitte nicht einsteigen!"

Vereinzelt waren Bahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) so überfüllt, dass Fahrgäste nicht einsteigen konnten und etwas länger warten mussten. Vor allem auf den Strecken ins Murgtal oder Albtal war einiges los. Im Nahverkehr der Deutschen Bahn war das Verkehrsaufkommen sogar noch größer: Ein Regionalexpress von Freiburg nach Karlsruhe war laut der Deutschen Presseagentur so überfüllt, dass Reisende am Bahnhof in Baden-Baden gebeten wurden, nicht mehr zusätzlich einzusteigen. In Rastatt lautete der Hinweis "Bitte kein Einstieg mit dem Surfbrett und Paddelboot".