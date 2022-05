9-Euro-Ticket im KVV: Diese fünf Dinge müssen Sie wissen

Mit dem 9-Euro-Ticket will die Bundesregierung die Bürger entlasten. Ab wann das 9-Euro-Ticket beim KVV erhältlich ist, wo man es kaufen kann und wo es gilt: Eine Übersicht gibt es hier.

Ab wann gilt das 9-Euro-Ticket im KVV?

Das Ticket für neun Euro soll ab Sonntag dem 22. Mai beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) erhältlich sein und ist einen Monat ab dem 01. Juni gültig. Für Juli und August kann man sich dann auch nochmal jeweils ein 9-Euro-Ticket kaufen, sodass man drei Monate für 27 Euro in Bus und Bahn unterwegs sein kann.

Wo kann man das 9-Euro-Ticket kaufen?

Der KVV schreibt auf seiner Website, dass man das Ticket Online, an Ticket-Verkaufsstellen und an Fahrkartenautomaten kaufen kann. Auch über die regiomove-App und in den Bussen im Regionalverkehr wird das 9-Euro-Ticket erhältlich sein. Zusätzlich kann jeder das Ticket auch an den Automaten der Deutschen Bahn kaufen.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Wer möchte, kann mit dem 9-Euro-Ticket durch ganz Deutschland reisen, denn es gilt deutschlandweit für den gesamten Nahverkehr. Benutzt werden dürfen Stadtbahnen, Straßenbahnen, Busse und Regionalzüge (RB, RE, IRE). In Fernverkehrszügen sowie Fernbussen, wie ICE, IC und EC, verliert das Ticket seine Gültigkeit.

Das Wichtigste zum 9-Euro-Ticket in Baden-Württemberg: Fragen und Antworten

Brauchen Kinder auch ein 9-Euro-Ticket?

Kinder fahren unter sechs Jahren kostenlos mit. Erst ab sechs Jahren müssen sie auch ein 9-Euro-Ticket kaufen. Wer eine ScoolCard hat, braucht jedoch nicht extra ein Ticket kaufen. Sie wird automatisch zum bundesweiten 9-Euro-Ticket umgestellt, so der KVV auf seiner Website.

Was müssen KVV-Abonnenten beim 9-Euro-Ticket beachten?

Laut dem KVV müssen Abo-Kunden mit Kontoabbuchung nichts tun, um das 9-Euro Ticket nutzen zu können. Der Betrag von jeweils neun Euro pro Monat wird einfach vom Konto abgebucht. Der Abopreis wird automatisch umgestellt und die bereits vorhandene Abokarte kann im Juni, Juli und August als vergünstigtes Ticket weiter genutzt werden. Abonnenten, die ihr Ticket bar bezahlt haben, sollen eine Rückerstattung des bereits bezahlten Preises für die Monate Juni, Juli und August bekommen.