Eine 83-jährige Frau ist am Sonntagmorgen in Waldbronn-Busenbach (Kreis Karlsruhe) offenbar von einem 23-jährigen Mann bedrängt worden. Wie die Polizei am Montag meldete, konnte die 83-Jährige die Polizei verständigen. Während der Kontrolle floh der Mann in den nahegelegenen Wald, konnte jedoch nach wenigen Minuten vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war er zur Festnahme wegen einer noch zu verbüßenden Haftstrafe ausgeschrieben. Zwischenzeitlich befindet er sich in Haft.