per Mail teilen

Rund 8.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter die 22. "Kamuna" - die Karlsruher Museumsnacht - besucht. Zehn Museen - von der Städtischen Galerie über das Naturkundemuseum, das ZKM und das Generallandesarchiv bis hin zum Badischen Landesmuseum - sie alle haben sich in diesem Jahr beteiligt. Wegen Corona gab es allerdings anders als in den vergangenen Jahren kein großes Rahmenprogramm. "Gerade dieses Jahr sei es allen wichtig gewesen, ein Zeichen zu setzen: Die Kultur ist wieder für alle offen", heißt es in der Pressemitteilung der "Kamuna"-Veranstalter.