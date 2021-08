Am 22.Oktober 1940 wurden frühmorgens 6.538 Menschen in Züge verladen und nach Frankreich in das Internierungslager Gurs gebracht - darunter auch Menschen aus Karlsruhe.

Zahlreiche Häftlinge hinter dem Stacheldraht des Lagers Landesarchiv Baden-Württemberg Häftlinge beim Essen im Internierungslager Landesarchiv Baden-Württemberg Weibliche Häftlinge im Lager Gurs Landesarchiv Baden-Württemberg Frauen beim Wäscheaufhängen im Lager Gurs Landesarchiv Baden-Württemberg Das Internierungslager im südfranzösischen Gurs Landesarchiv Baden-Württemberg