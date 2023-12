per Mail teilen

Elfi Conrad aus Karlsruhe ist leidenschaftliche Autorin. Seit Jahrzehnten schreibt sie. Doch erst mit fast 80 Jahren schafft sie mit ihrem Roman "Schneeflocken wie Feuer" den Durchbruch.

Mehrere Bücher und Jahre hat es gedauert, bis für Autorin Elfi Conrad aus Karlsruhe ein großer Wunsch in Erfüllung ging. Mit fast 80 Jahren hat sie nun den Durchbruch mit einem ihrer Romane geschafft. Wahrscheinlich auch dank der Social Media Platfform X (Früher Twitter).

Ihr Roman spricht vor allem junge Menschen an

Obwohl ihr 80. Geburtstag vor der Tür steht, spricht sie mit ihrem Roman "Schneeflocken wie Feuer" vor allem junge Menschen an. Neben ihrer bisherigen Tätigkeit als Lehrerin und Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe hat sie unter anderem auch durch ihre Tochter und ihre Enkelin Kontakt mit der jüngeren Generation.

Aber auch die Sozialen Medien helfen ihr dabei. "Neuerdings bin ich viel auf Twitter unterwegs. Das ist so der Hauptkontakt zur Außenwelt, weil ich sitze meistens in meinem Kämmerlein und schreibe. Da kriegt man halt ganz viel mit."

SWR-Reporterin Mirka Tiede über den späten Erfolg von Elfi Conrad:

Autorin auf Twitter entdeckt worden

Die Social Media Plattform X war auch der Grund, warum die langjährige Autorin doch noch entdeckt wurde. Nachdem sie viele Absagen von Verlegern erhalten hatte und ihre Romane auch im Internet selbst veröffentlichte, versuchte sie dort ihr Glück. Auf X lasen Autoren wie Martin Lechner oder Bodo Morshäuser, aber auch die Schriftstellerin Sarah Raich ihre Romane. Elfi Conrad veröffenlichte damals noch unter ihrem Pseudonym "Phil Mira".

Da kommt ganz viel zusammen, auch Glück.

Sarah Raich war so begeistert von der Autorin, dass sie die Verlegerin Nikola Richter auf ihre Entdeckung aufmerksam machte. "Insofern war es auch Glück, dass Sarah gerade Zeit hatte, denn ich glaube, sonst wäre auch die Sache nicht in die Öffentlichkeit gekommen und noch in einer Schublade gelandet", erzählt Conrad.

Elfi Conrad hat ihr das Manuskript von "Schneeflocken wie Feuer" geschickt, was dann als Roman veröffentlicht wurde. Mit dem Buch machte Conrad sich einen Namen: Die Autorin landete unter anderem auf der SWR-Bestenliste und war NDR Buch des Monats.

Elfi Conrad: Stil findet erst jetzt Anklang

Ein weiterer Grund für den späten Erfolg ist in den Augen der Schriftstellerin ihr Stil, der erst jetzt Anklang findet. "Ich schreibe nach den Ausdruckscodes der Sprachen, also der Musik, der Malerei, des Films. Zum Beispiel ist mir ganz wichtig, dass Szenen vorkommen, die lebendig sind, also nicht nur erzählend gearbeitet wird."

Die Schriftstellerin sieht aber auch die Tendenz, dass zunehmend der weibliche Horizont in den Fokus gerät. "Wir sind ja alle durch männliche Literatur sozialisiert worden", sagt Elfi Conrad.

"Schneeflocken wie Feuer" persönlichster Roman

In "Schneeflocken wie Feuer" geht es um die fast 80-jährige Dora, die sich während eines Klassentreffens an ihr 17-jähriges Ich erinnert. Die Schülerin lebt zu diesem Zeitpunkt im Nachkriegsdeutschland. Als junge Frau kämpft sie mit dem Rollenbild, das die Gesellschaft ihr auferlegen möchte. "Da hat sich das förmlich aufgedrängt, dass ich da meine eigene Geschichte aufnehme", sagt die Autorin.

Das Buch "Schneeflocken wie Feuer" ist für Elfi Conrad bisher das Persönlichste. "Es ist so, dass ich meine Biografie immer als Steinbruch benutze", erzählt Elfi Conrad im Gespräch mit dem SWR. "Aber die anderen Romane sind natürlich sehr viel mehr erfunden."

Elfi Conrad als junge Frau beim Tanzen. Elfi Conrad

Im Ruhestand mehr Zeit zum Schreiben

Inzwischen ist Conrad im Ruhestand und kann sich voll und ganz auf das Schreiben konzentrieren. Denn neben dem Unterrichten ist ihre Leidenschaft viel zu kurz gekommen, sagt sie. Bisher habe sie hauptsächlich in den Ferien an ihren Werken gearbeitet, meist dann, wenn sie Aufsätze fertig korrigiert hatte oder in der Nacht.

Wenn ich so richtig im Flow bin, schreibe ich Tag und Nacht, bis es fertig ist.

Daneben kamen noch der Haushalt und ihre Tochter dazu. "Dann wird man total herausgerissen. Und dann passiert es oft, dass man nicht mehr reinkommt und das Alte liegen lässt." Auch nach "Schneeflocken wie Feuer" bleibt Elfi Conrad dem Schreiben weiter treu. Momentan arbeitet sie sogar noch an zwei weiteren Romanen. Ein Leben ohne das Schreiben kann sich Elfi Conrad nicht mehr vorstellen.