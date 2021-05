per Mail teilen

Während die Nürnberger Prozesse vielen Menschen ein Begriff sind, sind die Rastatter Prozesse eher unbekannt. Dabei sind sie nicht weniger wichtig. Vor 75 Jahren startete der erste.

Am 15. Mai 1946 begann das erste Verfahren der sogenannten Rastatter Prozesse. Von der französischen Besatzung wurde das "Tribunal Général" im Ahnensaal des Rastatter Schlosses eingerichtet.

Täter aus den Lagern vor Gericht

Im Gegensatz zu den Nürnberger Prozessen standen hier die nicht die Drahtzieher, sondern die direkten Täter vor Gericht: Lagerleiter, KZ-Kommandanten, Aufseher, Vorarbeiter und viele mehr. Insgesamt waren es mehr als 2.000 Angeklagte. Damit gehören die Rastatter Prozesse zu den größten Kriegsverbrecherprozessen nach dem zweiten Weltkrieg.

Dennoch sind sie weitgehend unbekannt. Das liegt auch an einer 100-jährigen Sperrfrist für französische Militärakten. Weil sie vorzeitig aufgehoben wurde, kann nun das, was damals im Gerichtssaal passierte, nachvollzogen werden.

Die Anklagebank während eines der Rastatter Kriegsverbrecherprozesses. Bild: SWR/Kreisarchiv Rastatt

Nach abgelaufener Sperrfrist: Film über Rastatter Prozesse

Eine ARD-Dokumentation beschäftigt sich nun mit den Rastatter Prozessen. Am Beispiel von ausgewählten Prozessen wird dieses Kapitel aus der frühen Nachkriegszeit nachgezeichnet. Im Mittelpunkt des Films stehen Spielszenen, die auf den Gerichtsprotokollen beruhen. Außerdem wird selten gesehenes Archivmaterial gezeigt und Historiker ordnen die Geschehnisse ein.

Die Doku läuft am 17. Mai um 23:35 Uhr im Ersten und steht danach in der Mediathek. Jetzt schon kann man die 90-minütige Version des Films in der Arte-Mediathek anschauen.

Angeklagte aus Saarbrücken bei erstem Prozess

Vor 75 Jahren saßen im ersten Prozess von insgesamt rund 20 Verfahren 32 Männer und fünf Frauen auf der Anklagebank. Sie gehörten zum Personal des Gestapo-Lagers Neue Bremm in Saarbrücken. Das Gestapo-Lager Neue Bremm war zwar kein KZ, sondern ein Arbeitslager für Kriegsgefangene. Dennoch starben dort einige hundert Insassen, Häftlinge berichteten von ständigen Schlägen und sadistischen Misshandlungen.

Von den 37 Angeklagten wurden 14 wegen Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit zum Tode verurteilt. Dieser Straftatbestand war bis dahin unbekannt. Viele Verteidiger der in Rastatt Angeklagten beriefen sich darauf, dass man nicht für etwas angeklagt werden könne, was zum Tatzeitpunkt kein Straftatbestand sei. Das Gericht sah das allerdings anders.

Dem Prozess um die Gräueltaten im Lager Neue Bremm sollten weitere folgen. Bis 1956 standen mehr als 2.000 Männer und Frauen vor dem Tribunal in Rastatt. 62 wurden hingerichtet. Nur ein knappes Viertel wurde freigesprochen.