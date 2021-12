Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben im Nationalpark Schwarzwald gemeinsam mit ehrenamtlichen Pilzexperten insgesamt 723 Pilzarten entdeckt. Dabei seien Pilzarten gefunden worden, die in Deutschland bislang nicht bekannt waren, teilten das Naturkundemuseum Karlsruhe und der Nationalpark Schwarzwald in Seebach mit. Damit gebe es in dem knapp 149 Hektar großen ehemaligen Bannwaldgebiet Wilder See ungefähr zehnmal so viele Pilz- wie Pflanzenarten.