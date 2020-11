Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) am Donnerstag ist eine 70-jährige Bewohnerin an ihren Verletzungen gestorben. Sie wurde vor Ort zwar noch erfolgreich wiederbelebt, starb dann aber im Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei war eine eingeschaltete Herdplatte die Brandursache. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstifung ergaben sich bisher nicht.