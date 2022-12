68-Jähriger mit Phishing um 160.000 Euro betrogen

Der Kontoinhaber versuchte nach Angaben der Polizei am vergangenen Freitag, online Geld zu überweisen. Dabei wurde er auf eine gefälschte Webseite umgeleitet, eine sogenannte Phishingseite. Dort wurden die Zugangsdaten für sein Konto gestohlen. Bereits beim Eingeben der Daten habe er Unregelmäßigkeiten festgestellt, so der Mann. Zusätzlich riefen die mutmaßlichen Betrüger bei ihm an und brachten ihn dazu, seinen Kontozugang zu sperren, um keinen Zugriff auf Kontobewegungen zu haben. Als der 68-Jährige am Tag danach seine Umsätze kontrollierte stellte er fest, dass bereits mehrere Überweisungen durchgeführt worden waren.