Ein 63 Jahre alter Mann aus Hambrücken (Landkreis Karlsruhe) ist nach einem Sturz mit dem Fahrrad seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Laut Polizei war der Mann am Samstagabend mit dem Rad in Hambrücken unterwegs und mutmaßlich alkoholisiert. Er soll ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer gestürzt und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen sein. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht und ist dort an seinen schweren Verletzungen verstorben.