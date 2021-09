per Mail teilen

In Rastatt hat ein bislang Unbekannter auf einer Baustelle Treibstoff gestohlen. Laut Polizei hat der Täter an zwei Lastwagen und einem Bagger rund 600 Liter Diesel im Wert von etwa 800 Euro gestohlen. Dazu wurden die Tankdeckel der drei Fahrzeuge aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden an den Tankschlössern beträgt etwa 300 Euro, die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.