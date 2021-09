Entlassung von 600 Leiharbeitern im Mercedes-Benz-Werk Rastatt

Paukenschlag im großen A-Klasse-Werk von Mercedes-Benz in Rastatt. Zum Oktober sollen dort 600 Leiharbeiter entlassen werden. Das haben IG Metall und Betriebsrat heute öffentlich gemacht, nachdem sie die Information selbst erst in der vergangenen Woche von der Geschäftsleitung erhalten hatten. Hintergrund ist angeblich ein Mangel an Produktionsteilen und eine Absage der Agentur für Arbeit, nach der Kurzarbeit nicht genehmigt werden könne, wenn die Leiharbeiter bei Mercedes Benz in Rastatt weiter beschäftigt würden.