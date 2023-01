60 Élysée-Vertrag: Kaum Feierstimmung im Lauterbourg

Frankreich - für viele von uns das Traumziel für den Sommerurlaub. Für die, die hier nahe an der Grenze wohnen, ist Frankreich aber auch ein Nachbar, bei dem man einkaufen oder arbeiten kann. Auf jeden Fall verbindet Deutschland und Frankreich eine ganz besondere Geschichte. Aus Feinden im ersten und zweiten Weltkrieg sind Freunde geworden. Und diese Freundschaft wird am Sonntag 60 Jahre alt - wir reden vom Élysée-Vertrag. Gefeiert wird aber nur an wenigen Orten. Warum? Das wollte unser SWR-Reporter Matthias Stauss wissen und war in Lauterbourg im Nordelsass unterwegs.