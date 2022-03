Ex-Geschäftsführer von Dönerspieß-Hersteller verurteilt

Das Amtsgericht Karlsruhe hat einen 56-Jährigen wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Der frühere Geschäftsführer eines Dönerspießherstellers in Kronau im Landkreis Karlsruhe hat laut Gericht in acht Fällen rund 1,6 Millionen Euro hinterzogen. Darüber hinaus wurde dem Mann vorgeworfen, Betreibern von Döner-Imbissen Scheinrechnungen ausgestellt zu haben. Damit soll er Beihilfe zum Steuerbetrug geleistet haben. Durch die falschen Rechnungen soll zusätzlich ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein. Dieses Verfahren wurde wegen des Urteils für die Haupttat vorläufig eingestellt. Der Dönerhersteller in Kronau musste im Oktober 2020 Insolvenz anmelden.