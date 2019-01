per Mail teilen

Vor 56 Jahren wurde der Élysée-Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland unterzeichnet. Auf dem Arbeitsmarkt in Grenznähe hoffen Arbeitgeber auf Bürokratie-Abbau, etwa eine Firma aus Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe).

In Frieden miteinander leben und auch Geschäfte miteinander machen. So haben es Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im Élysée-Vertrag vor 56 Jahren vereinbart.

Der Élysée-Vertrag Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle im Pariser Élysée-Palast den gleichnamigen Freundschafts-Vertrag, in dem eine stärkere Zusammenarbeit in Bereichen wie Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik vereinbart wurde.

Die deutsch-französische Freundschaft wird seit der Vertragsunterzeichnung regelmäßig gefeiert. Auch wenn sich der Arbeitsmarkt in Grenznähe offener zeigt als noch vor einigen Jahren, beklagen viele Arbeitgeber die hohen bürokratischen Hürden.

Firma HeKa aus Graben-Neudorf arbeitet grenzüberschreitend

Die Fenster- und Türenbaufirma HeKa aus Graben-Neudorf beschäftigt 250 Mitarbeiter in Deutschland und auch in der elsässischen Niederlassung in Hagenau. Wenn die französischen Kollegen das Auftragsvolumen nicht mehr alleine schaffen, helfen regelmäßig Kollegen aus dem Landkreis Karlsruhe aus.

"Wir müssen komplizierte Anmeldeformulare ausfüllen und sogar für einen 14-tägigen Arbeitsauftrag Identifikationskarten für unsere Monteure beantragen." Hans-Dieter Herzog, HeKa Graben-Neudorf

Fachkräftemangel versus Jugendarbeitslosigkeit

Während auf dem deutschen Arbeitsmarkt kaum Fachkräfte zu finden sind, liegt die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich im hohen zweistelligen Bereich. Arbeitgeber wie die Firma HeKa präsentieren sich deswegen regelmäßig auf Jobbörsen und Ausbildungsmessen im Elsass. Der Erfolg hält sich bisher allerdings in Grenzen.

Dauer 02:48 min Wie läuft das Arbeiten im Grenzgebiet? In Frieden miteinander leben und auch Geschäfte miteinander machen. So haben es Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im Elysee-Vertrag vereinbart haben. Für die Fenster- und Türenbauer der Firma HeKa aus Graben-Neudorf im Landkreis Karlsruhe gehören diese grenzüberschreitenden Geschäfte zum Alltag.

Nationalismus vor Wir-Gefühl

Die Erfahrung vieler Firmen zeigt, dass junge Franzosen oft zögern, eine Arbeitsstelle im Nachbarland anzutreten. Die Ländergrenzen werden wieder stärker hochgehalten, als das vor einigen Jahren der Fall war. Die Arbeitgeber hoffen, dass die Hemmnisse in Zukunft wieder abgebaut werden können und eine bessere Verzahnung zwischen den Arbeitsämtern und den Arbeitsstellen stattfindet.

"Wir denken, dass das eine große Aufgabe für Europa ist. Es geht nicht nur um den Bürokratie-Abbau, sondern auch um mehr Initiativen für einen stärkeren Austausch." Andreas Heilig, HeKa Graben-Neudorf

Neue Vertragsunterzeichnung in Aachen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben am historischen Élysée-Datum einen neuen Vertrag in Aachen unterzeichnet. Deutschland und Frankreich wollen sich damit den aktuellen Herausforderungen stellen. Dazu gehört beispielsweise eine enge Abstimmung in der Europapolitik, eine starke Zusammenarbeit im gemeinsamen Wirtschaftsraum.