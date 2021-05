Ein 55 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in der Karlsruher Innenstadt mit mehreren Messerstichen getötet worden. Nach Angaben der Polizei hat sich ein 34-jähriger Mitbewohner des Mannes unmittelbar danach gestellt und hat die Tat gestanden. Polizisten fanden den 55-Jährigen tot in der gemeinsamen Wohnung. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei sei nicht auszuschließen, dass der mutmaßliche Täter in einem wahnhaften Zustand gehandelt hat. Deswegen wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.