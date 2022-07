Eine 55-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend in Neulingen im Enzkreis mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei ist sie offensichtlich in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Sie habe sich dabei schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Warum sie von der Fahrbahn abkam ist laut Polizei unklar. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.