Gemeinsam werden das Kreisimpfzentrum in der Karlsruher Schwarzwaldhalle und das Impfzentrum Messe Karlsruhe in dieser und der folgenden Woche etwa 5.000 Erstimpfungen pro Woche durchführen. Das teilte die Stadt mit. Neue Termine für beide Impfzentren werden jeweils samstags und mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr eingestellt. Voraussichtlich am 11. März sollen alle stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Stadt auch mit Zweitimpfungen versorgt sein. Bereits jetzt sind in 95 Prozent aller Alten- und Pflegeheime Erstimpfungen durchgeführt worden.