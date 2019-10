Gegen die geplante Verschärfung des baden-württembergischen Polizeigesetzes richten sich Proteste am Wochenende in mehreren Städten. Für Sonntag ist eine Demonstration in Karlsruhe geplant.

Die Proteste richten sich gegen die geplante Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg, die unter anderem Bodycams in privaten Räumen und weitreichende Onlinedurchsuchungen erlaubt. Das Aktionsbündnis "NoPolGBW" mit der Piratenpartei an der Spitze hat in mehreren Städten Baden-Württembergs zu Kundgebungen gegen eine Verschärfung des Polizeigesetzes aufgerufen. Samstag und Sonntag sind Proteste in Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim, Freiburg und Offenburg geplant.

Massive Kritik an Plänen des Innenministers

Die Piratenpartei kritisiert die seit 2017 mögliche Telefon- und Videoüberwachung mit Hilfe von Staatstrojanern und will gegen weitere Verschärfungen des Polizeigesetzes mobil machen. Die Pläne von Innenminister Strobl, das Polizeigesetz in Baden-Württemberg weiter zu verschärfen, sind in der grün-schwarzen Koalition umstritten. Die Grünen lehnen geplante Online-Durchsuchungen von Computern kategorisch ab.

Aktionstag am Sonntag in Karlsruhe

In Karlsruhe protestieren am Sonntag neben Antifa und der Partei Die Linke auch Fanclubs des Karlsruher SC gegen die geplante Verschärfung des Gesetzes. Zur Demonstration werden rund 500 Teilnehmer erwartet.