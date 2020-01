Vielfalt beim Gründungskongress der Grünen in Karlsruhe

Vielfalt beim Gründungskongress der Grünen in Karlsruhe

Hoffnungen und Utopien: Am 12./13. Januar 1980 formiert sich in der Stadthalle in Karlsruhe die Bundespartei der "Grünen". Menschen völlig unterschiedlicher Herkunft finden sich hier zusammen.