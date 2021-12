3G-Nachweis vorzeigen - Schwerpunktkontrollen in Bussen und Bahnen in Karlsruhe

Seit einer Woche gilt auch im Nahverkehr die 3G-Regel. In Karlsruhe kontrollierten Mitarbeiter des KVV zusammen mit der Polizei, ob die Fahrgäste ihre Nachweise dabei haben.

Geimpft, genesen oder getestet - das gilt seit dem 24. November für alle, die mit Straßenbahnen oder Bussen unterwegs sein wollen. Ob sich die Fahrgäste auch daran halten, wurde am Dienstag in Karlsruhe und Bretten kontrolliert. Die Schwerpunktkontrolle soll am Mittwoch in Ettlingen fortgeführt werden.

Kontroll-Teams wollen 3G-Nachweis und Personalausweis sehen

Dafür waren den ganzen Tag zwei Teams unterwegs, bestehend aus Mitarbeitern des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) und der Polizeibehörde Karlsruhe. Die Fahrgäste mussten nach Aufforderung ihre entsprechenden Nachweise vorzeigen - seit dem 1. Dezember als QR-Code im Impfzertifikat, der Immunkarte oder in der App, der gelbe Impfpass reicht nicht mehr - außerdem den Personalausweis.

Dass nur noch ein digitaler Nachweis gezeigt werden kann, scheint bei den meisten Fahrgästen schon angekommen zu sein. Laut einer ersten Bilanz des KVV am Mittwochmittag hätten rund 99 Prozent aller Fahrgäste ihre Nachweise digital dabei gehabt.

"Wir waren erstaunt und überrascht, dass auch sehr betagte Menschen ihr Smartphone mit den entsprechenden Apps parat hatten."

Kontrolle der 3G-Pflicht im ÖPNV - ein erstes Fazit

Auch eine erste Zwischenbilanz zu den Kontrollen am Mittwoch fiel laut KVV positiv aus. Es wurden lediglich 33 Verstöße gegen die 3G-Pflicht festgestellt.

In den meisten Fällen gingen die Kontrollen ganz schnell. Die Fahrgäste störten sich nicht daran, viele fanden es sogar gut, dass kontrolliert wird:

Kein 3G-Nachweise dabei - das ist die Konsequenz

Hat ein Fahrgast keinen Nachweis dabei, muss er oder sie an der nächsten Haltestelle aussteigen. Eine Besonderheit bei den derzeitigen Schwerpunktkontrollen in Karlsruhe, Bretten und Ettlingen ist, dass Mitarbeiter der Polizeibehörde dabei sind. Die Beamten dürfen im Gegensatz zu den KVV-Mitarbeitern auch Bußgelder verhängen und Platzverweise aussprechen.

Dabei kann es zu Situationen mit Fahrgästen kommen, die dann umsichtig gelöst werden müssen, erklärt Markus Zackel aus dem Kontroll-Team der Polizeibehörde Karlsruhe:

Nach Angaben von Mary Joyce, Leiterin des Prüf- und Sicherheitspersonals des KVV, sind für die Verkehrsbetriebe rund 200 Kontrolleurinnen und Kontrolleure im Einsatz. In den kommenden Wochen und Monaten soll es in der Stadt und im Landkreis weitere 3G-Schwerpunktkontrollen im ÖPNV geben.