3.800 Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis

Seit Beginn des Ukraine-Krieges kamen offiziell 3.800 Flüchtlinge in den Landkreis Karlsruhe. Das hat Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) auf der Kreistagssitzung am Donnerstag mitgeteilt. Das seien viel mehr Menschen als bei der Flüchtlingsaufnahme 2016. Ohne die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung wäre es nicht gelungen, diese große Zahl an Flüchtlingen in so kurzer Zeit unterzubringen, betonte der Landrat. Nach seinen Angaben hat der Landkreis mehr Geflüchtete aufgenommen als nach der Einwohnerquote vorgesehen. Kreis und Regierungspräsidium seien nun auf der Suche nach neuen Flüchtlingsunterkünften. Das Land erstattet bislang alle Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge sowie für Gesundheitsversorgung und Pflege.