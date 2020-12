Kurz vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. September sind im Bereich der Handwerkskammer Karlsruhe noch rund 300 Lehrstellen frei. In diesem Jahr hätten sich die Jugendlichen wegen Corona deutlich später für einen Ausbildungsplatz interessiert als in den Vorjahren. Die Unsicherheit habe dazu geführt, das derzeit rund 20 Prozent weniger Lehrstellen besetzt seien als im Vorjahr, so die Handwerkskammer. Allerdings seien unter den Interessenten auch deutlich mehr Abiturienten und Studienabbrecher als in den Vorjahren. Am Tag des Handwerks am 19. September auf dem Karlsruher Friedrichsplatz können sich Bewerber noch einmal informieren und auch noch Ausbildungsverträge abschließen.