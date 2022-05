per Mail teilen

Es ist eines der schönsten Gebäude in ganz Baden-Württemberg und ein beliebtes Ausflugsziel in der Region: das Bruchsaler Schloss. Diese Woche wird es 300 Jahre alt. Zum Jubiläum bekommt das Schloss keine Torte oder Blumen, sondern ein umfangreiches Festprogramm. Am Dienstag ging es los mit einem Festakt. SWR-Reporter Andreas Fischer war dabei.