Ein 30-jähriger hat am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er in einem Mehrfamilienhaus mit einer Gasdruckpistole in der Hand randalierte. Er wurde von den Polizeibeamten überwältigt und in Gewahrsam genommen. In seiner Wohnung wurden die Gasdruckpistole und eine geringe Menge Drogen sichergestellt.