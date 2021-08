Pforzheim hat einen Förderbescheid des Landes in Höhe von rund 270.000 Euro für den Glasfaserausbau unterversorgter Schulen in der Stadt erhalten. Den Bescheid überreichte Minister Strobl im Rahmen eines Empfangs in Illingen. Neben der Stadt Pforzheim erhielten weitere Kommunen sowie der Enzkreis und der Kreis Calw Förderzusagen. Wie wichtig ein leistungsfähiger Internetanschluss für Schulen sei, habe die Corona-Pandemie deutlich aufgezeigt, so ein Vertreter der Stadt Pforzheim.