Das Land stellt für den Umbau und Erweiterung der Augenklinik in Karlsruhe-Rüppurr rund 27 Millionen Euro bereit. Das hat der Karlsruher Landtagsabgeordnete Alexander Salomon (Grüne) mitgeteilt. Die Mittel sind im Krankenhausbauprogramm 2021 eingestellt, das am Dienstag im Kabinett beschlossen wurde. Die Augenklinik in Rüppurr gehört zum Verbund der ViDia-Kliniken.