Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend ist eine 27-jährige Frau in Pforzheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Fußgängerin an einer Kreuzung von einem Lastwagen erfasst. Offenbar hatte der Fahrer das Grünlicht der Fußgängerampel übersehen. Dabei wurde die 27-Jährige so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, hatten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe geleistet.