260 Autos in Parkhäusern zerkratzt - Täter stellt sich

per Mail teilen

Der Mann, der von Freitag bis Sonntag in Karlsruhe 260 Autos zerkratzt haben soll, hat sich der Polizei gestellt. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Bei dem Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 28-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er habe psychische Probleme. Gestern Morgen meldete sich der Mann bei einer Polizeidienststelle und legte ein Geständnis ab. Demnach hat er ab Freitag in acht verschiedenen Parkhäusern im Karlsruher Innenstadtbereich 260 Autos zerkratzt - meist hochwertige Fahrzeuge. Der Schaden wird auf über 500.000 Euro geschätzt. Als Motiv gab der Mann laut Polizei an, persönliche Probleme und Neid auf Autobesitzer zu haben.